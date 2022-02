Putin decidirá quando ofensiva irá terminar, afirma porta-voz do Kremlin

Apoie o 247

247 com RT - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, estabeleceu as metas para o ataque militar do país contra a Ucrânia e decidirá quando a operação termina "com base nos resultados e na conveniência", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira (24).

A operação “tem seus objetivos e eles precisam ser alcançados”, disse o funcionário, quando questionado por jornalistas quando a ofensiva terminaria.

Em seu discurso na manhã de quinta-feira, Putin disse que ordenou que as tropas russas atacassem a Ucrânia para desmilitarizar e, como ele disse, “desnazificar” o país. Ele alegou que a segurança nacional da Rússia foi comprometida pela invasão da OTAN na Ucrânia.

Ele afirmou ainda que a Rússia tinha o dever de proteger as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk dos ataques contínuos das forças ucranianas. Moscou reconheceu as duas entidades como estados soberanos na segunda-feira.

A Rússia está determinada a “neutralizar o potencial militar [ucraniano], que foi aumentado consideravelmente ultimamente, inclusive com a assistência ativa de nações estrangeiras”, disse Peskov.

Ele acrescentou que “idealmente” a Ucrânia precisa ser “limpa” da ideologia neonazista.

Peskov rejeitou a ideia de que a Rússia estivesse ocupando a Ucrânia, dizendo que a invasão russa tinha objetivos limitados de proteger a Rússia e as regiões separatistas. Ele disse que o futuro da Ucrânia será determinado pelo povo ucraniano.

Os militares russos lançaram um ataque maciço contra a Ucrânia por ordem de Putin logo após seu discurso televisionado. O Ministério da Defesa disse que tinha como alvo elementos da infraestrutura militar ucraniana e procurou evitar baixas civis. Vários relatórios do terreno disseram que aparentes ataques russos em toda a Ucrânia causaram danos a bases militares, depósitos de armas e algumas fábricas de armas.

