O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou nesta quarta-feira (11) as intenções dos Estados Unidos de reduzir a capacidade de concorrência da economia europeia, ao impor sanções para impedir a conclusão do gasoduto Corrente Norte 2. edit

247 - Vladimir Putin denunciou as sanções unilaterais e extraterritoriais, aplicadas por Washington contra companhias europeias participantes no projeto do gasoduto Corrente Norte 2.

De acordo com o presidente russo, o objetivo dos EUA é oferecer vantagens a empresas de gás de xisto norte-americanas para posicioná-las no mercado europeu, comentou.

Isso obrigaria a Europa a adquirir essa modalidade de energia com preço de 20 a 30 por cento mais barato do oferecido pela Rússia, considerou o chefe de Estado.

Putin opinou que após o acordo atingido entre Rússia e Ucrânia para o trânsito de gás deste país pelo sistema de gasodutos da nação vizinha nos próximos cinco anos, deveriam ser suspensas as sanções norte-americanas contra Moscou, mas isso nunca sucedeu, apontou.

Isso indica o verdadeiro propósito das restrições aplicadas pela Casa Branca, afirmou o presidente russo, em alusão ao anunciado objetivo estadunidense de evitar o desaparecimento da Ucrânia como país de trânsito, depois da entrada em funcionamento do Corrente Norte 2, informa a Prensa Latina.