Putin desembarca em Teerã para encontro com Erdogan e Raisi

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, desembarcou nesta segunda-feira, 18, em Teerã, capital do Irã, assim como o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Na terça-feira, 19, os líderes participarão ao lado do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de uma cúpula dos garantidores do Processo de Astana sobre a Síria. Putin também conversará com o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, à margem do evento.

A cúpula de terça-feira ocorre em um momento que o presidente Erdogan ameaçou lançar uma nova ofensiva no norte da Síria contra militantes curdos.

Além da ameaça da Turquia de lançar a operação militar, as conversas com Erdogan também se concentrarão em um plano para fazer com que as exportações de grãos ucranianos se reestabeleçam.



"As discussões com Putin se concentrarão em grãos, Síria e Ucrânia", disse um alto funcionário turco à Reuters que pediu anonimato. "As negociações vão tentar resolver as questões sobre as exportações de grãos".

Todos os três países estão envolvidos no conflito na Síria, com a Rússia e o Irã apoiando o regime de Damasco e a Turquia apoiando os rebeldes.

A reunião também proporcionará uma oportunidade para Moscou e Teerã, ambos alvos severas sanções ocidentais, mostrarem sua cooperação militar e econômica, demonstrando ao Ocidente que não estão isolados.

Visita simbólica

O diretor-geral do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia, Andrey Kortunov, por sua vez, acredita que a visita de Putin a Teerã reflete mudanças nas prioridades da política externa da Rússia. Segundo ele, a importância de Teerã como parceira de Moscou está crescendo nas vertentes econômica, militar, política e regional. Nesse sentido, a viagem do presidente russo ao Irã é simbólica, pois visa envia uma mensagem, enfatizou Kortunov.



“Países não-ocidentais buscam expandir plataformas de cooperação multilateral”, observou o especialista. "Não faz muito tempo, o Irã iniciou o processo de adesão à Organização de Cooperação de Xangai. As discussões estão em andamento sobre o futuro do BRICS. Há uma série de outras plataformas multilaterais, que são importantes para a Rússia e envolvem o Irã. É definitivamente uma mensagem clara tanto para o Ocidente quanto para o Oriente sobre a formação de uma nova realidade geopolítica com a qual todos terão que lidar de uma forma ou de outra", disse o especialista, conforme a TASS.

