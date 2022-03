Putin deve ser julgado por seus “atos horríveis”, diz Boris Johnson

Questionado se o premiê concorda com o senador dos EUA que sugeriu matar Putin, o porta-voz britânico rejeitou: "não" edit

RT - O primeiro-ministro britânico não apoia a ideia de tentar matar o presidente russo, Vladimir Putin, disse um porta-voz de Boris Johnson nesta sexta-feira (4). Questionado por repórteres se concorda com o senador norte-americano Lindsey Graham, que pediu que “alguém na Rússia” assassinasse o líder do país, o porta-voz rejeitou firmemente a ideia.

"Não. Estamos com o povo ucraniano exigindo o fim imediato da invasão russa”, afirmou o porta-voz. “Dissemos antes que Putin deve ser responsabilizado perante um tribunal internacional pelos atos horríveis que cometeu”.

A chamada bizarra foi feita pelo senador na quarta-feira, com Graham invocando o assassinato do ditador romano Júlio César e o plano fracassado para matar o líder nazista alemão Adolf Hitler como exemplos do que deveria ser feito em sua opinião.

“Existe um Brutus na Rússia? Existe um Coronel Stauffenberg mais bem-sucedido nas forças armadas russas?” perguntou Graham. “A única maneira disso terminar é alguém na Rússia eliminar esse cara. Você estaria prestando ao seu país – e ao mundo – um grande serviço.”

A convocação aberta para o assassinato do presidente russo provocou fúria em Moscou, com a Embaixada da Rússia nos EUA condenando veementemente tais declarações, além de exigir que Washington responsabilizasse o funcionário por suas declarações.

“O grau de russofobia e ódio contra a Rússia está aumentando nos Estados Unidos. É inacreditável que um senador de um país que prega seus valores morais como uma 'luz guia' para toda a humanidade possa se permitir apelar ao terrorismo como meio de alcançar os objetivos de Washington no cenário internacional”, disse o embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov. disse.

A troca apressada ocorreu em meio à ofensiva russa na vizinha Ucrânia, lançada por Moscou na semana passada. Explicando a decisão de iniciar a operação militar em larga escala, o presidente da Rússia disse que era a única opção que restava para proteger as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. Ele também estabeleceu os objetivos de “desmilitarizar” e “desnazificar” o país vizinho.

Kiev disse que o ataque não foi provocado, insistindo que não estava tentando retomar Donetsk e Lugansk pela força. As duas repúblicas se separaram de Kiev em 2014, após o golpe Maidan, que derrubou o governo da Ucrânia.

