Putin discute desenvolvimentos na Ucrânia e Kosovo com presidente sérvio

Apoie o 247

ICL

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega sérvio, Aleksandar Vucic, discutiram a situação na Ucrânia e os desdobramentos em torno de Kosovo em conversa por telefone, informou a assessoria de imprensa do Kremlin no domingo.



"Os lados continuaram trocando opiniões sobre uma série de questões internacionais: a situação na Ucrânia e os acontecimentos em torno de Kosovo", disse a assessoria de imprensa do Kremlin em comunicado.



Ambos os presidentes reafirmaram "sua determinação mútua de fortalecer consistentemente a parceria estratégica Rússia-Sérvia com base nos laços tradicionais dos povos dos dois países", diz o comunicado.



Fornecimento de gás

Putin e Vucic concordaram que a Rússia continuaria o fornecimento ininterrupto de gás natural para a Sérvia, informou a assessoria de imprensa do Kremlin.



"Os lados discutiram substancialmente a agenda essencial das relações bilaterais, incluindo medidas para expandir o comércio mutuamente benéfico e a cooperação econômica. Os lados concordaram, em particular, que a Rússia continuaria fornecendo gás natural ininterrupto à Sérvia", diz o comunicado.



O líder sérvio destacou anteriormente que três fatores eram importantes para Belgrado: quantidades de fornecimento de gás natural, preço e entregas confiáveis. Como disse Vucic, ele esperava que, após sua conversa com Putin, a Sérvia "obtivesse um preço honesto" do fornecimento de gás natural russo nas quantidades necessárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE