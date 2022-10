Putin diz a Grossi da AIEA que valoriza trabalho da agência e que Rússia está pronta para ajudar

Moscou está pronta para dialogar sobre a usina nuclear de Zaporozhie com Grossi edit

Sputnik - Em encontro com chefe da AIEA, Putin deixou claro que valoriza o trabalho da agência e sabe que quem trabalha no órgão "dedica sua vida". Portanto, Moscou está pronta para dialogar sobre a usina nuclear de Zaporozhie com Grossi.

Nesta terça-feira (11), o presidente, Vladimir Putin, disse que a Rússia "apoia e valoriza o trabalho da Agência Internacional de Energia Atômica [AIEA]" ao diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi.

"Caro diretor-geral, tenho o prazer de recebê-lo em São Petersburgo, Rússia. Desde o estabelecimento da agência, a Rússia sempre não apenas apoiou, mas esteve nas origens da agência desde 1957. Estamos trabalhando ativamente dentro da agência até hoje e damos grande importância ao trabalho ao qual a agência se dedica, e você, como direto-geral, dedica sua vida", disse Putin a Grossi durante a reunião.

Putin também disse que elementos de politização excessivamente perigosa das atividades nucleares podem ser vistos, e tal retórica deve ser reduzida.

Em meados de setembro, Grossi havia proposto que uma zona de segurança ao redor da usina nuclear de Zaporozhie deveria ser criada como resultado de um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, conforme noticiado.

Ao mesmo tempo, propôs a Grossi discutir a situação na usina nuclear de Zaporozhie durante a reunião, acrescentando que Moscou está "pronta para resolver todos os problemas e para dialogar".

Ao mesmo tempo, o líder russo defendeu durante a reunião com Grossi que todos os países tivessem igual acesso aos benefícios do átomo pacífico.

"Sempre defendemos que todos os Estados tenham igual acesso aos benefícios do átomo pacífico. E ao mesmo tempo, acreditamos, antes e agora, [que] nossa posição é que tudo deve ser feito para limitar a disseminação de tecnologias nucleares militares", disse Putin.

