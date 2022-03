Putin diz a Macron que, para resolver a situação em Mariupol, “militantes nacionalistas” devem se render

Apoie o 247

ICL

RT, via Telegram - Nesta terça-feira, 29, em um telefonema, os presidentes Emmanuel Macron (França) e Vladimir Putin (Rússia) discutiram a última rodada de negociações de paz entre as delegações ucraniana e russa que ocorreu em Istambul, na Turquia.



▪️ Putin informou Macron sobre medidas para garantir ajuda humanitária e evacuação de civis, inclusive de Mariupol



▪️ Putin enfatizou que para resolver a difícil situação em Mariupol, militantes nacionalistas devem depor as armas



▪️ Putin e Macron abordaram questões relacionadas à decisão de passar a pagar o gás russo em rublos.

