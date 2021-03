Putin diz estar pronto para restaurar relações com EUA, se Biden quiser o mesmo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está disposto a restabelecer as relações com os Estados Unidos na mesma medida em que o governo de Joe Biden esteja pronto para isso, disse nesta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov edit

247 - A Rússia está disposta a restaurar as relações com os EUA,desde que seja recíproco. "O presidente Putin declarou em várias ocasiões sua disposição de restabelecer e desenvolver dinamicamente nossas relações (com os EUA) na medida em que o lado americano esteja preparado para isso", disse nesta segunda-feira (1), o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, em sua entrevista coletiva diária por telefone.

O porta-voz respondeu desta forma a pergunta se Putin considerava possível um encontro com o presidente americano, Joe Biden, e se havia algo que o impedia de ser realizado. "Por enquanto, vamos colocar assim, o nível de disposição é diferente", explicou.

O último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, pediu no último sábado que os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos se reunissem para debater a redução das armas nucleares e a segurança internacional.

Peskov salientou que o presidente russo "tem estado e está aberto ao diálogo com todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos, e está aberto a resolver até as divergências mais graves através da comunicação".

Ao mesmo tempo, indicou que "neste momento nem todos os países têm a mesma vontade política", informa o UOL.

