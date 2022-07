Putin diz que a Ucrânia está indo para a "tragédia", enquanto cidade de Kramatorsk prepara defesa

Vladimir Putin na quinta acusou o Ocidente de décadas de agressão contra Moscou e advertiu que se quisesse tentar vencer a Rússia no campo de batalha, seria bem-vindo a tentar edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O presidente russo Vladimir Putin na quinta-feira acusou o Ocidente de décadas de agressão contra Moscou e advertiu que se quisesse tentar vencer a Rússia no campo de batalha, seria bem-vindo a tentar, mas isso traria tragédia para a Ucrânia.

Seus comentários vieram quando o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov se preparou para uma reunião de portas fechadas dos ministros das Relações Exteriores em uma reunião do G20 na Indonésia na sexta-feira - a primeira vez que o principal diplomata de Putin estará frente a frente com os oponentes mais vocais da invasão da Ucrânia desde que começou em fevereiro.

Os projéteis russos caíram na Ucrânia oriental antes de uma esperada nova ofensiva, enquanto três foram mortos na cidade nordestina de Kharkiv, disseram as autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ouvimos muitas vezes que o Ocidente quer nos combater até o último ucraniano". Isto é uma tragédia para o povo ucraniano, mas parece que tudo está indo em direção a isto", disse Putin em comentários televisionados aos líderes parlamentares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ocidente havia falhado em sua tentativa de conter a Rússia, e suas sanções contra Moscou haviam causado dificuldades, mas "não na escala pretendida", acrescentou Putin. A Rússia não rejeitou as conversações de paz, mas quanto mais o conflito avançava, mais difícil seria chegar a um acordo, disse Putin.

O negociador chefe da Ucrânia, Mykhailo Podolyak, rejeitou os comentários de Putin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não existe um plano 'ocidental coletivo'", disse ele, culpando apenas o exército russo "que entrou na Ucrânia soberana, bombardeando cidades e matando civis".

Anteriormente, Kyiv perdeu um de seus principais apoiadores internacionais depois que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que iria renunciar. Moscou não escondeu seu contentamento com o desaparecimento político de um líder que há muito tempo tem criticado por armar Kyiv tão energicamente.

Em um telefonema, Johnson disse ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky: "Você é um herói, todos o amam", disse um porta-voz de Johnson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O apoio da Grã-Bretanha à Ucrânia não mudará o que quer que aconteça nos corredores do poder em Londres". Boris e todos os nossos amigos no Reino Unido nos garantiram isso", disse Zelensky em seu discurso noturno em vídeo.

A demissão de Johnson vem em um momento de tumulto doméstico em alguns outros países europeus que apoiam Kyiv e dúvidas sobre sua permanência no poder pelo que se tornou um conflito prolongado.

Dos Estados Unidos, o apoio à Ucrânia veio de dois senadores - um republicano, um democrata - que visitaram Kyiv na quinta-feira para discutir um projeto de lei que eles estão tentando aprovar que designaria a Rússia como um "patrocinador estatal do terrorismo".

O dia começou com o hasteamento desafiador da bandeira azul e amarela da Ucrânia em sua recapturada Ilha da Cobra no Mar Negro, localizada a cerca de 140 km ao sul do porto ucraniano de Odesa.

Moscou reagiu rapidamente, com seus aviões de guerra atingindo a ilha estratégica pouco tempo depois e destruindo parte do destacamento ucraniano lá, disse ele.

A Rússia abandonou a ilha no final de junho no que disse ser um gesto de boa vontade - uma vitória para a Ucrânia que Kyiv esperava que pudesse soltar o bloqueio de Moscou aos portos ucranianos.

"Que todo capitão russo, a bordo de um navio ou de um avião, veja a bandeira ucraniana na Ilha Snake e o informe de que nosso país não será quebrado", disse Zelensky.

Kharkiv e Kramatorsk

O governador regional da cidade nordestina de Kharkiv disse no final da quinta-feira que três pessoas haviam sido mortas e outras cinco ficaram feridas depois que as forças russas bombardearam a cidade.

Na sequência, corpos deitados no chão perto de um banco do parque foram cobertos com lençóis pelos serviços de emergência. Duas mulheres que tinham saído para alimentar gatos na área tinham sido mortas, disse o morador local Yurii Chernomorets.

Um homem caiu de joelhos chorando enquanto o cadáver ensanguentado de sua esposa era colocado em um saco para cadáveres. Ele beijou a mão dela.

"Pai, ela está morta, por favor, levante-se", disse um homem que se identificou como filho deles.

No leste da Ucrânia, as forças russas mantiveram a pressão sobre as tropas ucranianas tentando manter a linha ao longo das fronteiras norte da região de Donetsk.

Após cimentar efetivamente seu controle total sobre a vizinha região de Luhansk, Moscou deixou claro que está planejando capturar as partes de Donetsk que ainda não apreendeu. Kyiv ainda controla algumas grandes cidades.

O prefeito da cidade de Donetsk, Kramatorsk, disse que as forças russas tinham disparado mísseis no centro da cidade em um ataque aéreo na quinta-feira e que pelo menos uma pessoa foi morta e seis feridos.

Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk, disse que o míssil havia danificado seis edifícios, incluindo um hotel e um bloco de apartamentos no grande centro industrial.

A Reuters não pôde verificar essas afirmações de forma independente.

Em Kramatorsk, o mecânico-soldado Artchk ajudou a reforçar as defesas contra o iminente ataque russo enquanto, nas proximidades, o fazendeiro Vasyl Avramenko lamentou a perda das colheitas suplantadas pelas minas.

"É claro que já estamos preparados". Estamos prontos", disse Artchk, identificando-se por seu nom-deguerre, à Reuters.

"É a fantasia (dos russos) de ocupar estas cidades, mas eles não esperam o nível de resistência". Não é só o governo ucraniano, é o povo que se recusa a aceitá-los", leia mais

A Rússia nega ter como alvo os civis no que chama de "operação militar especial" para desmilitarizar a Ucrânia, erradicar os nacionalistas perigosos e proteger os falantes de russo.

A Ucrânia e seus aliados dizem que a Rússia lançou uma tomada de terra ao estilo imperial com a invasão de fevereiro, começando o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que já matou milhares, deslocou milhões e arrasou cidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE