Putin diz que apoio militar ocidental à Ucrânia ameaça Rússia

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (21) que o desenvolvimento militar da Ucrânia com apoio ocidental representa uma ameaça séria à Rússia, dois dias depois de o secretário de Defesa dos Estados Unidos dar uma demonstração de aval a Kiev e incentivar sua aspiração de se unir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Putin disse a um grupo de jornalistas e especialistas em Rússia que a visita de Lloyd Austin à Ucrânia na terça-feira, durante a qual ele disse que nenhum terceiro país tem direito de vetar a filiação esperada do país à Otan, na prática abriu caminho para Kiev entrar na aliança.

Com ou sem a entrada da Ucrânia na Otan, disse Putin, os interesses russos estão na mira.

"A filiação formal (da Ucrânia) à Otan pode não acontecer, mas o desenvolvimento militar do território já está em andamento", disse Putin ao Clube de Debates Valdai. "E isto realmente representa uma ameaça à Rússia. Estamos cientes disso".

Os EUA são os apoiadores mais poderosos da Ucrânia desde a anexação russa da região da Crimeia em 2014 e da eclosão de uma guerra no mesmo ano entre separatistas russos e forças do governo ucraniano no leste, que Kiev diz já ter matado 14 mil pessoas.

O chefe do Kremlin sempre deixa claro que tal filiação da Ucrânia, que compartilha laços estreitos com a Rússia desde tempos antigos, seria uma linha vermelha para Moscou.

Nesta semana, a Rússia cortou as relações diplomáticas efetivamente com a Otan depois que esta expulsou oito membros de sua missão na aliança por suposta espionagem.

