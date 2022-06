Putin diz que autoridade do BRICS cresce a cada ano

Líder russo também afirmou que as tentativas egoístas do Ocidente de culpar o mundo inteiro por seus próprios erros levaram à crise econômica global edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante discurso na Cúpula do BRICS, nesta quinta-feira, 23, afirmou que a autoridade do bloco de nações emergentes cresce a cada ano, e defendeu a cooperação como forma de combater ameaças globais.

"Os países do nosso bloco estão aprofundando a cooperação em toda a gama de questões da agenda global e regional. E a cada ano a autoridade do BRICS e sua influência no cenário global aumentam constantemente", disse o líder russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Putin também afirmou que as tentativas egoístas do Ocidente de culpar o mundo inteiro por seus próprios erros levaram à crise econômica global, e chamou a atenção para o fato de que a complexidade e o caráter transnacional dos desafios e ameaças que a comunidade internacional enfrenta exigem a busca de respostas coletivas com a participação ativa do bloco.



"Temos dito repetidamente que somente juntos podemos resolver problemas como resolução de conflitos, combate ao terrorismo, crime organizado, incluindo o uso criminoso de novas tecnologias, combate às mudanças climáticas e disseminação de infecções perigosas", enfatizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE