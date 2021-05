Putin diz que é necessário acabar com violência no Oriente Médio

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que só será possível garantir paz, segurança e desenvolvimento sustentável com os esforços de toda a comunidade mundial edit

Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, apelou nesta terça-feira (18), para a cooperação, em cerimônia de condecoração presidencial dada por embaixadores estrangeiros.

O presidente russo afirmou que o mundo está presenciando um aumento de conflitos regionais antigos, inclusive no Afeganistão e no Oriente Médio.

"Estão se intensificando conflitos regionais antigos no Afeganistão e na Líbia, literalmente nos últimos dias. A Rússia sabe bem disso e está monitorando com preocupações o desenvolvimento da situação. Fomos testemunhas da escalada abrupta no Oriente Médio", afirmou Putin.

A degradação do sistema da estabilidade estratégica e do controle de armas gere preocupações. O terrorismo está se intensificando de novo e os problemas de cibersegurança só aumentam, de acordo com o líder russo.

