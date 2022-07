Putin diz que Ocidente encorajou o separatismo e o terrorismo contra a Rússia

Apoie o 247

TASS - "Mesmo a própria ideia da possível integração da Rússia na aliança do Atlântico Norte em um estágio de desanuviamento de nossas relações com a Otan , como parecia no passado, parecia absurda para seus membros", disse o presidente da Rússia em uma reunião com a liderança da Câmara baixa do parlamento e dos líderes das bancadas parlamentares.

"E por quê? Só porque eles simplesmente não precisam de um país como a Rússia, é por isso. É precisamente por isso que eles apoiaram o terrorismo, o separatismo na Rússia, as forças internas destrutivas e a 'quinta coluna' em nosso país. Todos eles foram recebendo e o fazem até hoje apoio incondicional por parte desse Ocidente", afirmou.

Putin também destacou que "o chamado Ocidente coletivo liderado pelos EUA vem se comportando exclusivamente de forma agressiva em relação à Rússia há décadas. Nossas propostas de criação de um sistema de segurança equitativa na Europa foram rejeitadas, iniciativas de trabalho conjunto na defesa antimísseis foram recusados ​​e os avisos sobre a inadmissibilidade da expansão da Otan, especialmente às custas das ex-repúblicas da União Soviética, foram ignorados", explicou o líder russo.

