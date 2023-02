Putin diz que ordem mundial multipolar acabará prevalecendo

Apoie o 247

MOSCOU, 26 de fevereiro (Sputnik) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse neste domingo que será bem-sucedida a luta por um mundo multipolar, onde os interesses de todos na arena internacional sejam respeitados.



"E no final, esta posição - a luta por um mundo multipolar, pelo respeito a todos na arena internacional, por levar em conta os interesses de todos - vai prevalecer, não tenho dúvidas disso", disse Putin a um programa de TV russo.



O presidente observou que a Rússia não se opõe a mudanças no mundo, incluindo uma reforma das Nações Unidas, mas Moscou é contra "a nova ordem mundial sendo construída apenas no interesse de um país, os Estados Unidos".



"Entendemos que após o colapso da União Soviética, a situação no mundo está mudando e novos centros de poder estão surgindo. Naturalmente, isso deve ter um impacto na estrutura e nas prioridades de como as relações internacionais são construídas", disse Putin.



O presidente acrescentou que as tentativas das potências ocidentais de mudar o mundo apenas para atender a seus próprios interesses após o colapso da União Soviética resultaram na Rússia sendo "forçada a responder a isso".



As autoridades russas repetidamente apelaram por um mundo multipolar com muitos centros de poder que levasse em conta os interesses de todas as nações, condenando a política estadunidense de hegemonia global.

