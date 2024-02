Apoie o 247

247 - Os neonazis tomaram o poder na Ucrânia e os seus mestres estão a usá-los como ferramentas para lutar contra a Rússia, disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (2), ao visitar a região de Tula.

Putin acrescentou que as forças armadas da Ucrânia tornaram-se uma organização terrorista. "As forças armadas ucranianas se transformaram em uma organização terrorista. Não há nada de secreto nisso", disse Putin no fórum Tudo pela Vitória.



O presidente russo recordou o assassinato de um civil em Donetsk por um soldado ucraniano na rua, acrescentando que era exatamente assim que o neonazismo parecia.

No discurso, Putin também afirmou que as armas mais recentes da Rússia são claramente melhores em comparação com as da Otan.

"É claro que, se compararmos as armas modernas da Otan com as armas do último período soviético, elas [as armas soviéticas] estão abaixo em algumas qualidades, aliás, nem sempre. Mas se estamos a falar das nossas novas armas, elas são claramente melhor. É um fato óbvio", disse Putin.



A indústria de defesa da Rússia tem mostrado bom ritmo e qualidade, acrescentou o presidente. (Com informações da Sputnik).

