Putin diz que Rússia está aberta à parceria global e não tem intenção de se isolar

TASS - A Rússia está aberta à cooperação construtiva com todos os países e não deseja se isolar, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira.

"Gostaria de enfatizar que a Rússia está aberta a parcerias construtivas com todos os países; não pretendemos nos isolar de ninguém, não temos pré-conceitos ou intenções hostis em relação a ninguém", disse Putin.

"Esperamos que nossos parceiros sigam os princípios de igualdade e benefício mútuo em suas relações conosco", afirmou o presidente.

Segundo ele, tais abordagens são apresentadas no Conceito de Política Externa da Rússia, adotado em 31 de março.

Putin disse que este documento prevê os interesses nacionais da Rússia no contexto de um mundo complexo e dinâmico, e fornece as metas e objetivos básicos, bem como áreas-chave em relação à diplomacia russa.

"O mais importante é que a Rússia, como um estado soberano e autossuficiente, esteja buscando ativamente uma política externa equilibrada e multifacetada, priorizando nosso desenvolvimento doméstico e com particular consciência da responsabilidade de manter a estabilidade e a segurança no cenário global e níveis regionais", acrescentou o presidente russo.

