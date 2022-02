Putin diz que tomará nesta segunda-feira decisão sobre o reconhecimento de duas autoproclamadas repúblicas da Ucrânia

Apoie o 247

Agência Sputnik - O presidente da Rússia disse que revelará nesta segunda-feira (21) sua decisão sobre o reconhecimento de independência das autoproclamadas repúblicas populares em Donbass.

Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou que anunciará nesta segunda-feira (21) se as autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk serão reconhecidas por Moscou.

"Estimados colegas, eu ouvi a opinião dos senhores. A decisão será tomada hoje. Quero lhes agradecer por este encontro, por esta reunião", indicou ele durante encontro do Conselho de Segurança da Rússia.

Nesta segunda-feira (21), o presidente russo realizou uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança russo, sobre a escalada da situação em Donbass, da qual também participaram Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, Sergei Shoigu, ministro da Defesa, Mikhail Mishustin, primeiro-ministro, e outras autoridades.

Devido à ameaça de uma invasão da Ucrânia, as autoproclamadas repúblicas começaram a evacuação de mulheres, crianças e idosos para a região russa de Rostov e anunciaram a mobilização geral.efesa, Mikhail Mishustin, primeiro-ministro, e outras autoridades.

