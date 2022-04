Putin diz que usará armas que nenhum outro país possui para se defender

Apoie o 247

RT - O presidente russo, Vladimir Putin, alertou as forças externas contra a interferência no conflito ucraniano, prometendo uma resposta “na velocidade da luz” a tais ações, com o uso do armamento mais avançado de Moscou.

“Se alguém decidir intervir de fora nos eventos em curso e criar ameaças estratégicas inaceitáveis ​​para nós, eles devem saber que nossa resposta a esses golpes que se aproximam será rápida, extremamente rápida”, disse Putin em um discurso aos legisladores na quarta-feira.

“Temos todas as ferramentas para isso. Ferramentas que ninguém, exceto nós, pode se gabar. Mas não vamos nos gabar. Nós os usaremos se tal necessidade surgir”, disse ele.

As autoridades russas já tomaram todas as decisões necessárias para se preparar para tal resposta, acrescentou.

Na semana passada, a Rússia testou com sucesso seu míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat de última geração. O novo míssil com capacidade nuclear pode transportar vários planadores hipersônicos Avangard, que são capazes de contornar quaisquer defesas aéreas existentes devido à sua extrema velocidade e capacidade de fazer manobras constantes durante o voo.

Ao contrário da Rússia, os EUA e seus aliados da Otan atualmente não têm armas hipersônicas em serviço.

