Putin e Biden se reúnem nesta terça por videoconferência

Sputnik - Os presidentes russo e americano, Vladimir Putin e Joe Biden, vão se encontrar em formato virtual nesta terça-feira (7), seis meses após a cúpula em Genebra.

Na segunda-feira (6), o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, confirmou que uma ligação de vídeo segura entre os Estados Unidos e Rússia será usada pela primeira vez na conversa, agendada para 18h00 de Moscou (12h00 no horário de Brasília).

Segundo o Kremlin, Putin não planeja fazer um comunicado após a conversa. A chamada ocorrerá em meio às tensões intensificadas em torno das alegadas atividades russas perto da fronteira ucraniana, com EUA ainda ameaçando enviar tropas para a área se Moscou ordenar uma invasão.

O Kremlin espera que a agenda inclua a celebração de acordos que excluam qualquer nova expansão da Otan para leste. Conforme Moscou, os lados também podem discutir as questões da estabilidade estratégica e a organização da cúpula dos membros permanentes do Conselho da Segurança da ONU, bem como a pandemia do coronavírus, mudanças climáticas e o mercado de petróleo.

Washington sinalizou, por sua parte, que os EUA não querem conflito e acreditam que os dois lados podem trabalhar juntos sobre a estabilidade estratégica e controle de armas.

