Putin e Macron conversam sobre pandemia do coronavírus

Os presidentes da Rússia e da França conversaram nesta sexta-feira por telefone, mantendo frutífera troca de ideias sobre a pandemia do coronavírus

247 - Durante uma conversação telefônica, realizada por iniciativa do presidente francês, Emmanuel Macron, os chefes de Estado da França e da Rússia se informaram mutuamente sobre as medidas que estão sendo implementadas em seus países destinadas a minimizar as conseqüências socioeconômicas negativas da pandemia.

Macron agradeceu a ajuda russa para repatriar cidadãos franceses e garantir as condições para o transporte de suprimentos e equipamentos médicos à França, através do território da Rússia.

Putin e Macron expressaram sua vontade de manter a dinâmica do desenvolvimento da cooperação bilateral.

Eles também discutiram a possibilidade de organizar uma reunião de trabalho entre os líderes dos países membros do Conselho de Segurança da ONU (Rússia, França, Estados Unidos, China e Reino Unido), por meio de videoconferência.

Durante o diálogo, outros tópicos da agenda internacional foram discutidos, incluindo a solução do conflito no sudeste da Ucrânia, onde estão localizadas as repúblicas rebeldes de Donetsk e Lugansk, informa a Prensa Latina.



