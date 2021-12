Putin e Xi assinarão documento crucial na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim

Apoie o 247

ICL

TASS – O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo chinês Xi Jinping devem aprovar um documento político crucial durante a visita do líder russo a Pequim em fevereiro de 2022, presidente do lado chinês do Comitê de Amizade China-Rússia para Paz e Desenvolvimento, vice-presidente do A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e Director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau, Xia Baolong, afirmou esta terça-feira na 13ª sessão plenária da comissão bilateral.

"Em fevereiro do próximo ano, como sabemos, o presidente russo Vladimir Putin fará uma visita à China e participará da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Assim, o presidente Putin se tornará o primeiro líder de uma grande potência global a visitar China desde a eclosão da pandemia. Os chefes de nossos estados realizarão seu primeiro encontro presencial em dois anos, durante o qual será realizada uma detalhada troca de opiniões e será aprovado um importante documento político ”, afirmou.

Os 24º Jogos Olímpicos de Inverno serão realizados em Pequim, de 4 a 20 de fevereiro de 2022, e os Jogos Paraolímpicos, de 4 a 13 de março.

PUBLICIDADE