Putin e Zelensky confirmam troca de prisioneiros de guerra

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta quarta-feira (31) que 207 prisioneiros ucranianos retornaram da Rússia.

"Nossas pessoas estão de volta. 207 delas. Nós as trazemos para casa, não importa o que", escreveu Zelensky em uma postagem no Telegram.

Zelensky agradeceu ao chefe da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa Ucraniano, Kyrylo Budanov, ao chefe do Escritório do presidente, Andriy Yermak, e a outros funcionários, pelos esforços para libertar os ucranianos capturados.

Enquanto isso, Yermak disse no Telegram que os soldados libertados serviram nas Forças Armadas da Ucrânia, na Guarda Nacional, no Serviço de Guarda de Fronteiras e na Polícia Nacional.

Por sua vez, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que Moscou não interromperá o processo de troca de prisioneiros de guerra com a Ucrânia.

Mais cedo no dia, a agência Sputnik informou que a Rússia devolveu 195 soldados do território controlado por Kiev após negociações sobre a troca de prisioneiros de guerra, informou o Ministério da Defesa.

"Não vamos parar [a troca de prisioneiros]. Precisamos trazer nossos rapazes para casa. Temos uma proporção de pessoas que estão na Rússia [POWs ucranianos], nossos rapazes que estão na Ucrânia... um para dez, talvez até mais. Ainda vamos trocar nossos rapazes, se o lado ucraniano estiver pronto, é claro. Eles sempre nos dão um sinal de que estão prontos", disse Putin durante uma reunião com seus representantes autorizados, acrescentando que cabe a Kiev decidir como tratar seus compatriotas.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse nesta quarta-feira que a Rússia agradece aos Emirados Árabes Unidos pelos seus esforços de mediação durante as conversações Moscou-Kiev sobre a troca de prisioneiros de guerra.

“Estamos gratos aos Emirados Árabes Unidos pelos seus esforços de mediação para acordar e realizar o intercâmbio”, disse Zakharova num comunicado publicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

