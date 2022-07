Putin elogia comércio recorde com o Irã em reunião com Raisi

Putin e Raisi também devem manter conversas com Recep Tayyip Erdogan como parte do processo de paz de Astana, que visa encerrar o conflito sírio edit

Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou a atividade comercial recorde com o Irã durante sua reunião bilateral com o presidente Ebrahim Raisi, nesta terça-feira, 19. O líder russo ressaltou que as relações bilaterais estão se desenvolvendo em um bom ritmo:

Putin enfatizou que a Rússia e o Irã estão fortalecendo a cooperação em segurança internacional e dando uma contribuição significativa para a solução da crise síria.

O presidente Raisi, por sua vez, expressou esperanças de que a visita de Putin a Teerã se torne um "ponto de virada" nos laços russo-iranianos.

"Espero que sua visita à República Islâmica do Irã seja um ponto de virada no desenvolvimento das relações entre os dois países, bem como na cooperação regional e internacional", disse Raisi durante o encontro.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, deixou claro que a cooperação com o Irã não é "esporádica", e sim uma "tendência de política externa de longo prazo" da Rússia.

"Estamos buscando relações comerciais e econômicas com o Irã há muito tempo, e eles já adquiriram uma base sólida e estabelecida", disse ele à emissora russa Channel One durante a visita de Putin ao Irã.

Rial/rublo

Enquanto o presidente Putin estava a caminho da capital iraniana, a bolsa de Teerã lançou o comércio rial iraniano/rublo russo.

"O lançamento do comércio do par de moedas rublo/rial iraniano é um passo importante no desenvolvimento das relações econômicas entre o Irã e a Rússia", anunciou Ali Saleh Abadi, presidente do Banco Central do Irã.

Na segunda-feira, Peskov disse que a Rússia abandonaria gradualmente o dólar americano em seu comércio com a República Islâmica.

"E todos sabemos que as relações comerciais e econômicas entre os dois países ultrapassaram um pouco os quatro bilhões de dólares no ano passado, embora possa ser errado contá-los em dólares e, com o tempo, provavelmente nos afastaremos dessa prática à medida que desenvolvemos nossa cooperação no setor financeiro e bancário", disse Peskov.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse durante sua viagem a Teerã em junho que o comércio entre a Rússia e o Irã cresceu um recorde de 80% em 2021, ultrapassando US$ 4 bilhões. A tendência continuou este ano, e a Rússia fará o possível para mantê-la, disse o diplomata.

O que mais está na Agenda?

Putin e Raisi também devem manter conversas com seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, como parte do processo de paz de Astana, que visa encerrar o conflito sírio. Erdogan disse no início do dia que eles "avaliariam" o processo de Astana e discutiriam novas oportunidades.

O Kremlin confirmou anteriormente que a troika discutiria os planos de Ancara de lançar uma nova operação na Síria para atingir as milícias curdas, que Ancara considera terroristas.

"Nossa posição na Rússia é que nos opomos a quaisquer ações que violem o princípio básico do acordo sírio, consagrado nas resoluções relevantes do Conselho de Segurança e nas decisões do formato Astana. Isso é respeito à soberania, unidade e integridade territorial da Síria", disse o assessor do Kremlin, Yury Ushakov, na segunda-feira.

Os três líderes devem levantar a questão da normalização da situação nas áreas sírias que não são controladas pelo governo de Bashar al-Assad.

“Acreditamos que atenção especial será dada às questões de normalização da situação nos territórios não controlados pelo governo sírio – as regiões de Idlib e a área do Eufrates”, disse Ushakov, enfatizando que a atividade dos EUA na área do Eufrates na Síria permanece um fator desestabilizador, uma vez que Washington continua a encorajar ativamente o secessionismo.

