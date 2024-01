Putin elogia parceria estratégica entre Rússia e Índia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou a parceria estratégica privilegiada com a Índia ao parabenizar por mensagem o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no Dia da República indiana.

"Valorizamos a parceria estratégica privilegiada entre os nossos países. Estou confiante de que, através de esforços conjuntos, continuaremos a impulsionar sistematicamente a cooperação construtiva entre a Rússia e a Índia em todos os níveis", disse o líder russo na sua mensagem publicada no site do Kremlin. "Isto vai ao encontro dos interesses dos nossos povos amigos, pois está em linha com o reforço da segurança e da estabilidade, tanto a nível regional como a nível global", acrescentou.

continua após o anúncio

Segundo Putin, a Índia alcançou um sucesso impressionante na esfera socioeconômica, bem como nos campos da investigação e tecnologia. O país do sul da Ásia goza de uma influência merecida na arena internacional e desempenha um papel ativo na resolução das questões mais importantes da agenda internacional, enfatizou o presidente russo.

Em 26 de janeiro, a Índia celebra o Dia da República, um feriado nacional que comemora a adoção da Constituição da República em 1950.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: