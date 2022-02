Putin elogia relações russo-chinesas como modelo de eficiência e responsabilidade

O presidente Putin publicou artigo sobre as relações bilaterais com o gigante asiático antes de viajar para o encontro com Xi Jinping edit

TASS - As relações entre a Rússia e a China atingiram um nível sem precedentes e se tornaram um modelo de eficiência, responsabilidade e aspiração para o futuro, disse o presidente russo, Vladimir Putin, em artigo para a agência de notícias chinesa Xinhua, publicado no site do Kremlin nesta quinta-feira (3).

O artigo, intitulado "Rússia e China: Uma Parceria Estratégica Orientada para o Futuro", foi publicado antes da visita de Putin nesta sexta-feira (4) a Pequim, onde ele se reunirá com o presidente chinês Xi Jinping e participará da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

De acordo com o presidente russo, ele está "satisfeito em se dirigir diretamente ao grande público chinês e estrangeiro da Xinhua, a maior agência de notícias do mundo".

Princípios das relações russo-chinesas

O líder russo enfatizou que a Rússia e a China "são vizinhos próximos ligados por tradições seculares de amizade e confiança". "Apreciamos muito que as relações russo-chinesas de parceria abrangente e cooperação estratégica, entrando em uma nova era, tenham alcançado um nível sem precedentes e se tornaram um modelo de eficiência, responsabilidade e aspiração para o futuro", observou Putin.

Ressaltou que "os princípios básicos e as diretrizes para o trabalho conjunto foram definidos por nossos países no Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa, cujo vigésimo aniversário comemoramos no ano passado". "Estes são, em primeiro lugar, igualdade, consideração dos interesses uns dos outros, liberdade de circunstâncias políticas e ideológicas, bem como de vestígios do passado. Estes são os princípios que estamos construindo consistentemente ano após ano no espírito de continuidade para aprofundar nosso diálogo político. Apesar das dificuldades causadas pela pandemia de coronavírus, estamos nos esforçando para construir dinamicamente a capacidade de parcerias econômicas e expandir os intercâmbios humanitários", escreveu o líder russo.

Agenda de conversas

"Durante a próxima visita, o presidente da República Popular da China Xi Jinping e eu discutiremos detalhadamente questões-chave nas agendas bilaterais, regionais e globais. Afinal, como diz o ditado chinês, 'faça seu plano de ano inteiro na primavera'", observou Putin.

Segundo ele, “o desenvolvimento de vínculos empresariais certamente receberá atenção especial”. "Há todas as oportunidades para isso, pois nossos países têm recursos financeiros, industriais, tecnológicos e humanos substanciais que nos permitem resolver com sucesso questões de desenvolvimento de longo prazo. Trabalhando juntos, podemos alcançar um crescimento econômico estável e melhorar o bem-estar de nossos cidadãos, fortalecer nossa competitividade e permanecer juntos contra os riscos e desafios de hoje", disse Putin.

Assuntos globais

O líder russo ressaltou que "uma parte importante da visita será a discussão de temas internacionais relevantes". "A coordenação da política externa da Rússia e da China baseia-se em abordagens próximas e coincidentes para resolver questões globais e regionais. Nossos países desempenham um importante papel estabilizador no desafiador ambiente internacional de hoje, promovendo a democratização do sistema de relações interestatais. Estamos trabalhando juntos para fortalecer o papel central de coordenação das Nações Unidas nos assuntos globais e para evitar que o sistema jurídico internacional, com a Carta da ONU em seu centro, seja corroído", disse o presidente russo.

Ele acrescentou que "Rússia e China estão cooperando ativamente na agenda mais ampla dentro do BRICS, RIC, a Organização de Cooperação de Xangai, bem como outras associações". “Dentro do G20, estamos comprometidos em levar em consideração as especificidades nacionais ao formular nossas recomendações, seja a luta contra pandemias ou a implementação da agenda climática. Em Roma, foram tomadas decisões informadas sobre cooperação internacional para restaurar o crescimento econômico, reconhecer vacinas e certificados de vacinas, otimizar as transições de energia e reduzir os riscos de digitalização", especificou Putin.

Ele afirmou que os dois países "também têm posições convergentes em questões de comércio internacional". "Defendemos a manutenção de um sistema multilateral de comércio aberto, transparente e não discriminatório, baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. Apoiamos o relançamento das cadeias de suprimentos globais", observou Putin.

"Em março de 2020, a Rússia propôs uma iniciativa sobre 'corredores verdes de comércio' que exclui quaisquer sanções, barreiras políticas e administrativas. Sua implementação é uma ajuda útil para superar as consequências econômicas da pandemia", disse o presidente russo.

Cooperação mutuamente benéfica

Ao falar sobre cooperação econômica, Putin destacou que "no final de 2021, o volume de comércio mútuo aumentou em mais de um terço, superando o nível recorde de 140 bilhões de dólares norte-americanos". "Estamos a caminho de nossa meta de aumentar o volume de comércio para 200 bilhões de dólares por ano", acrescentou.

"Várias iniciativas importantes estão sendo implementadas nos setores de investimento, manufatura e agroindústria", observou Putin. "Estamos expandindo consistentemente a prática de acordos em moedas nacionais e criando mecanismos para compensar o impacto negativo das sanções unilaterais", ressaltou.

Putin destacou que "uma aliança energética mutuamente benéfica está sendo formada entre nossos países". "Juntamente com o fornecimento de hidrocarbonetos russos a longo prazo para a China, temos planos para implementar uma série de projetos conjuntos de grande escala. A construção de quatro novas unidades de energia em usinas nucleares chinesas com a participação da Rosatom State Corporation lançada no ano passado é Tudo isso fortalece significativamente a segurança energética da China e da região da Ásia como um todo", enfatizou o presidente russo.

“Vemos uma série de oportunidades no desenvolvimento de parcerias em tecnologias de informação e comunicação, medicina, exploração espacial, incluindo o uso de sistemas nacionais de navegação e o projeto Estação Internacional de Pesquisa Lunar”, acrescentou.

Luta contra a pandemia

O chefe de Estado expressou gratidão "aos nossos colegas chineses por sua assistência no lançamento da produção das vacinas russas Sputnik V e Sputnik Light na China e pelo fornecimento oportuno de equipamentos de proteção necessários ao nosso país". "Esperamos que essa cooperação se desenvolva e se fortaleça", disse Putin.

Interesses dos turistas

Putin observou que "nos últimos dois anos, o número de turistas, eventos de massa conjuntos e contatos diretos entre nossos cidadãos diminuiu devido à pandemia". No entanto, ele estava confiante de que a Rússia e a China "se recuperarão e, assim que a situação permitir, lançarão novos programas educacionais e de divulgação para apresentar nossos cidadãos à história e à vida atual dos dois países". "O presidente Xi Jinping e eu concordamos em realizar os Anos de cooperação russo-chinesa em condicionamento físico e esportes em 2022 e 2023", acrescentou Putin.

Desenvolvimento do Extremo Oriente

Putin acredita que "um dos objetivos estratégicos da Rússia é acelerar a elevação social e econômica da Sibéria e do Extremo Oriente russo", que são "vizinhos imediatos da China".

"Também pretendemos desenvolver ativamente os laços inter-regionais. Assim, foi iniciada a modernização da Linha Principal Baikal-Amur e da Ferrovia Transiberiana. Até 2024, sua capacidade deve aumentar uma vez e meia por meio de maiores volumes de carga em trânsito e redução A infra-estrutura portuária no Extremo Oriente russo também está crescendo. Tudo isso deve aumentar ainda mais a complementaridade das economias russa e chinesa", disse o chefe de Estado russo.

Ele também acrescentou que “a conservação da natureza e dos ecossistemas compartilhados continua sendo uma área importante de cooperação bilateral transfronteiriça e inter-regional”.

Contra a politização do esporte

Putin afirmou que "Rússia e China são as principais nações esportivas, reconhecidas por suas tradições esportivas e já sediaram as maiores competições internacionais com dignidade". "Lembro com carinho da minha visita a Pequim em agosto de 2008 para participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Convidados e atletas da Rússia se lembrarão por muito tempo do desempenho vívido, e os próprios Jogos foram organizados com a escala e hospitalidade excepcional inerentes à nossa amigos chineses. De nossa parte, tivemos o prazer de receber o presidente Xi Jinping na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi", observou.

O líder russo continuou dizendo que a China "fez um trabalho tremendo para se preparar bem para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno". "Ele estava confiante de que "a vasta experiência da China na excelente organização de competições internacionais representativas tornará possível realizar este festival de esportes mundiais ao mais alto nível" - escreveu Putin.

"Infelizmente, as tentativas de vários países de politizar o esporte em benefício de suas ambições se intensificaram recentemente. Isso é fundamentalmente errado e contrário ao próprio espírito e princípios da Carta Olímpica. juntos, dá momentos de triunfo e orgulho para o país e encanta com uma concorrência justa, justa e intransigente.

