Putin elogia roteiro de paz chinês para a Ucrânia

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu seu homólogo chinês, Xi Jinping, no Kremlin para negociações oficiais nesta terça-feira (21)



Os dois líderes se encontraram primeiro a portas fechadas, com vários altos funcionários, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, o vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, e o ministro da Defesa, Sergey Shoigu, participando das negociações do lado russo. A reunião foi seguida por outra rodada de conversas com delegações ampliadas, envolvendo mais ministros do governo e chefes de empresas estatais russas.

O presidente Xi destacou em conversações mais amplas que, com os esforços conjuntos dos dois lados, as relações China-Rússia mantiveram um ímpeto de crescimento robusto, sólido e estável. Os dois países desfrutaram do aprofundamento da confiança política mútua, convergência de interesses e entendimento entre os povos, e avançaram na cooperação em comércio, investimento e energia, e em intercâmbios entre pessoas e níveis subnacionais.

A declaração de Xi Jinping durante coletiva após a reunião de alto nível do Kremlin centrou-se em alguns pontos:

As conversas com Vladimir Putin foram produtivas;

Plano para maior cooperação China-Rússia em todas as áreas foi delineado durante as negociações;

Comércio China-Rússia aumentou 116% nos últimos 10 anos;

Os presidentes concordaram em aumentar o comércio de energia, expandir a cooperação na economia digital;

Rússia, China para garantir logística estável, transporte;

Rússia, China para fortalecer a cooperação nas plataformas SCO, BRICS, G20;

China e Rússia, membros permanentes do CSNU, continuarão a defender as normas de relações internacionais baseadas na Carta da ONU;

Rússia e China contribuirão para a recuperação econômica no período pós-pandemia, garantindo a segurança alimentar.

Por sua vez, Putin saudou a iniciativa de 12 pontos da China em prol da paz na Ucrânia, palco de um conflito de proporções internacionais. No entanto, Putin também disse que ele só pode ser implementado quando o Ocidente e Kiev estiverem “prontos” para isso.

O líder russo centrou-se nos seguintes tópicos:

A cooperação econômica e comercial é uma prioridade nas relações Rússia-China;

A Rússia está pronta para aumentar o fornecimento estável de petróleo para a China;

A Rússia acelerará as exportações de GNL para a China;

O projeto Power of Siberia-2 foi discutido em detalhes durante as conversas;

ROSATOM, Agência Nuclear da China assinam programa de cooperação de longo prazo;

Existem oportunidades para um aumento significativo nas exportações de carne, grãos da Rússia para a China;

A Rússia promoverá uma grande parceria eurasiana no futuro em plataformas internacionais.

As negociações fazem parte da visita de três dias do líder chinês à Rússia, que começou na segunda-feira. No início do dia, ele manteve conversações bilaterais com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin. Durante essa reunião, Xi revelou que havia convidado Putin para visitá-lo ainda este ano. O presidente chinês também convidou Mishustin para visitar a China.

Nesse encontro, Xi disse que "nossa cooperação energética tem se aprofundado continuamente, progressos sólidos foram feitos em grandes projetos estratégicos e o aumento dos intercâmbios interpessoais, culturais e subnacionais nos aproximou ainda mais. É importante que ambos os lados trabalhem juntos para ampliar e melhorar a qualidade de nossa cooperação econômica e comercial, promover a liberalização e facilitação do comércio e do investimento e manter as cadeias industriais e de suprimentos seguras e estáveis".

Por sua vez, Mishustin disse que "a Rússia está disposta a intensificar a cooperação com a China em investimento e comércio, energia, gás natural, uso pacífico de energia nuclear, aviação e aeroespacial, inovação científica e tecnológica, transporte e logística transfronteiriça e fortalecer a comunicação e a cooperação em questões como a segurança das cadeias de abastecimento e industriais e a segurança alimentar".



Também na segunda-feira, Xi e Putin mantiveram quase cinco horas de conversas informais a portas fechadas. A visita do presidente Xi é a primeira à Rússia desde a eclosão do conflito Moscou-Kiev, e também sua primeira viagem ao exterior desde que garantiu um terceiro mandato sem precedentes como chefe de Estado da China.



As duas nações reiteraram seu compromisso de construir um mundo multipolar e fortalecer suas relações, descritas como uma “parceria estratégica”. Segundo Xi, estreitar os laços com a Rússia é “uma escolha estratégica que a China fez com base em seus próprios interesses fundamentais e nas tendências predominantes no mundo”. (Com RT).

