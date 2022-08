Putin emite decreto para aumentar a força padrão do exército em 137 mil homens a partir de 2023

Apoie o 247

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, emitiu um decreto para aumentar a força padrão das Forças Armadas em 137.000 homens. O decreto, carregado no portal oficial de informações jurídicas, entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.



De acordo com o decreto, a força padrão das Forças Armadas russas no próximo ano será fixada em 2.039.758, incluindo 1.150.628 militares.



Sob o decreto anterior, declarado nulo, estabeleceu-se o efetivo das Forças Armadas em 1.902.758, incluindo 1.013.628 militares. Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.



O Ministério da Defesa não tem planos para abolir o serviço militar obrigatório. De acordo com o ministro da Defesa, Sergey Shoigu, o número de soldados contratados nas Forças Armadas russas no final de 2015 chegou a 352.000, pela primeira vez excedendo o número de soldados e marinheiros recrutados (297.000). Além disso, o exército russo tinha cerca de 270.000 oficiais comissionados e alferes e subtenentes. O plano do Ministério da Defesa para 2019-2025 prevê um aumento do número de militares contratados para 475.600.

