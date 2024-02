Putin: Envio de tropas americanas à Ucrânia nos levaria à beira da 3ª Guerra Mundial

O líder russo criticou o envolvimento dos EUA no conflito e sugeriu que o país ocidental tem prioridades mais importantes do que criar uma guerra no outro lado do mundo edit

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o envio de tropas americanas para a Ucrânia levaria a humanidade à beira da Terceira Guerra Mundial — um sério conflito global que ameaçaria a própria vida na Terra. A declaração foi feita na entrevista ao jornalista estadunidense Tucker Carlson, divulgada nesta quinta-feira (8).

O líder político criticou o envolvimento dos EUA no conflito entre Rússia e Ucrânia: "Os Estados Unidos querem isso? Por quê?", perguntou Putin. "Esse conflito está ocorrendo a milhares de quilômetros de distância do seu território nacional!"

Putin observou que os EUA têm problemas com a sua fronteira, a imigração e uma dívida nacional de US$ 33 bilhões [R$ 164 bilhões], sugerindo que os Estados Unidos têm prioridades mais importantes do que criar uma guerra mortal no outro lado do mundo.

Durante a conversa, o presidente russo também falou sobre a meta de desnazificar a Ucrânia: "a Rússia ainda não alcançou seus objetivos na operação especial na Ucrânia, porque um deles é a desnazificação, a proibição de todos os tipos de movimentos neonazistas".

