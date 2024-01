Putin está disposto a visitar Pyongyang em breve, diz Coreia do Norte

Caso a visita seja confirmada, esta será a primeira viagem do líder russo à Coreia do Norte em mais de duas décadas edit

Reuters - O presidente russo, Vladimir Putin, expressou sua vontade de visitar Pyongyang em breve quando se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, na Rússia na semana passada, informou a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, no domingo.

Putin também agradeceu ao líder norte-coreano Kim Jong Un por seu convite para a visita, disse a KCNA, citando o escritório de assessoria do ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte.

Essa seria a primeira viagem do líder russo à Coreia do Norte em mais de duas décadas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira que a Rússia esperava que uma visita de Putin à Coreia do Norte, a convite de Kim, ocorresse "em um futuro próximo", mas ele disse que nenhuma data havia sido acordada ainda.

A reportagem da KCNA escrita em coreano no domingo sugeriu que Putin pretendia visitar a Coreia do Norte em breve, mas uma matéria posterior em inglês disse que ele estava "disposto" a fazê-lo em uma data próxima.

Durante a visita de Choe, a Rússia agradeceu à Coreia do Norte por seu apoio e solidariedade em sua operação militar na Ucrânia, disse a KCNA.

Os laços crescentes de Kim e Putin nos últimos anos preocuparam Washington e seus aliados, que condenaram o comércio de armas entre os dois países como uma violação de várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

A transferência de mísseis balísticos e outras armas de Pyongyang para a Rússia para uso contra a Ucrânia e seu desenvolvimento contínuo de programas nucleares e de mísseis balísticos exigem atenção e ação coordenada, disse Jung Pak, autoridade sênior dos EUA para a Coreia do Norte, em uma reunião com os enviados nucleares da Coreia do Sul e do Japão em Seul na quinta-feira.

