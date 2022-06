Putin: 'estamos prontos para apoiar exportação de grãos por portos sob controle da Rússia'

Apoie o 247

Agência Tass - A Rússia está pronta para apoiar a exportação tranquila de grãos ucranianos por meio de portos sob seu controle, disse o presidente Vladimir Putin em entrevista ao canal de TV Rossiya-1.



"Apoiamos o transporte pacífico, garantimos a segurança das aproximações a esses portos, apoiaremos a chamada de navios estrangeiros e seu tráfego no Mar de Azov e no Mar Negro em qualquer direção", disse o líder russo.



A Rússia não apresentará "nenhuma condição", enfatizou Putin.



"Muitos navios estão atrasados ​​nos portos ucranianos", observou o líder russo. Dezenas deles estão lá, de acordo com sua estimativa. "Eles estão apenas trancados lá e, a propósito, as equipes são mantidas lá como reféns até agora", acrescentou Putin.

