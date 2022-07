Putin expande aquisição simplificada de cidadania russa para todos os residentes da Ucrânia

Apoie o 247

TASS - A opção de obter a cidadania russa por meio de procedimento simplificado foi expandida para abranger todos os residentes da Ucrânia, de acordo com um decreto do presidente russo, Vladimir Putin, publicado nesta segunda-feira, 11.

“Declarar que os cidadãos da Ucrânia, República Popular de Donetsk (RPD) ou República Popular de Lugansk (RPL) e pessoas sem cidadania que vivem permanentemente na RPD, RPL ou Ucrânia […] de acordo com a […] lei 'Sobre a cidadania da Federação Russa", diz o decreto.

A versão anterior do decreto cobria apenas os residentes das regiões RPD, RPL e Kherson e Zaporozhye da Ucrânia.

Enquanto isso, o serviço nas forças armadas ou na aplicação da lei das repúblicas do Donbass não será um obstáculo para a aquisição da cidadania russa, diz o decreto.

"Serviço militar, serviço em segurança nacional ou agências de aplicação da lei de Donetsk e da República Popular de Lugansk não podem ser considerados motivos para negar a cidadania russa", dizia o documento.

De acordo com a legislação russa, o procedimento simplificado permite solicitar a cidadania russa sem cumprir uma série de pré-condições, como morar na Rússia por cinco anos, ter uma fonte de renda e passar por um exame de língua russa.

O procedimento simplificado foi introduzido para residentes de RPD e RPL por decreto de Putin em 2019 (na época, as repúblicas ainda eram consideradas partes da Ucrânia). O decreto diz que foi assinado "para proteger os direitos e liberdades de um homem e de um cidadão, sob princípios e normas do direito internacional universalmente reconhecidos". No final de maio deste ano, o decreto foi ampliado para cobrir as regiões de Zaporozhye e Kherson da Ucrânia.

