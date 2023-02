Putin expressa condolências a Lula pelas enchentes em São Paulo

Apoie o 247

Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, expressou condolências ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em conexão com as trágicas consequências das inundações no estado de São Paulo, informou o Kremlin.

"Prezado senhor presidente, aceite minhas sinceras condolências pelas consequências trágicas das enchentes no estado de São Paulo. A Rússia sofre junto com aqueles que perderam seus familiares e próximos e espera a recuperação rápida das consequências desse desastre natural", segundo o telegrama enviado pelo presidente Vladimir Putin a Luiz Inácio Lula da Silva.

As fortes chuvas causaram 35 mortes em São Sebastião e uma em Ubatuba, segundo as prefeituras. Ao todo, 228 pessoas ficaram desalojadas e 338 desabrigadas.

Em vários pontos do litoral paulista, houve registros de falta de água, luz e sinal de celular.

O volume de chuva nas últimas 24 horas superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades do litoral norte, segundo informou a Defesa Civil.

