Putin expressa 'profundas condolências' pela morte de Gorbachev

Sputnik Brasil - O presidente russo, Vladimir Putin, expressou profundas condolências pela morte do ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à Sputnik.

O ex-líder e último presidente da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) morreu nesta terça-feira (30). Gorbachev estava internado no Hospital Clínico Central de Moscou, onde deu entrada na segunda-feira (29), para fazer uma sessão de hemodiálise.

"O presidente Putin expressa profundas condolências devido à morte de Mikhail Gorbachev. Pela manhã ele enviará um telegrama com as condolências à família e amigos [do ex-líder soviético]", disse Peskov.

Apesar de que ainda não há informações claras sobre o que levou ao falecimento de Gorbachev, recentemente circularam rumores sobre uma suposta deterioração de seu estado de saúde. À época, essas informações foram refutadas pela Fundação Gorbachev.

Nascido em 1931, na cidade russa de Privolnoe, Gorbachev tem origem camponesa e graduou-se em Direito na Universidade de Moscou, em 1955. O ex-líder soviético ingressou no Partido Comunista da URSS em 1962 e assumiu o cargo de secretário-geral em 1985.

Gorbachev, que recebeu o Nobel da Paz em 1990, continuou à frente da URSS até sua turbulenta dissolução em 1991, tendo liderado as famosas reformas "Glasnost" (transparência e liberdade de expressão) e "Perestroika" (reconstrução, reforma) nos anos finais do país.

