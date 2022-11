Putin fala com presidente iraniano, com ênfase em estreitar laços

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, conversou com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, com os dois líderes enfatizando o aprofundamento da cooperação política, comercial e econômica, disse o Kremlin em comunicado no sábado.

A Rússia não disse quando o telefonema ocorreu e não fez nenhuma menção ao fornecimento de armas iranianas a Moscou. A Rússia intensificou seus esforços para construir laços com o Irã e outros países não ocidentais desde que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro.

"Várias questões atuais da agenda bilateral foram discutidas, com ênfase no reforço da cooperação nos campos político, comercial e econômico, incluindo o setor de transporte e logística", disse o Kremlin.

Um alto funcionário da segurança russa se encontrou com líderes iranianos em Teerã na quarta-feira e os dois países prometeram estreitar os laços.

A visita ocorreu após acusações da Ucrânia e do Ocidente de que a Rússia usou drones iranianos para atingir a infraestrutura de energia da Ucrânia.

O Irã diz que enviou à Rússia um pequeno número de drones antes do início da guerra. No mês passado, dois altos funcionários iranianos e dois diplomatas iranianos disseram à Reuters que o Irã havia prometido fornecer à Rússia mísseis terra-terra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.