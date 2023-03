Putin faz visita surpresa a Mariupol

Apoie o 247

247 - O presidente russo Vladimir Putin visitou a cidade conquistada pela Rússia de Mariupol, inspecionando a infraestrutura da cidade e conversando com os moradores locais, informou o serviço de imprensa do Kremlin.

A visita surpresa vem após o Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, emitir um mandado de prisão contra Putin por suspostos crimes de guerra que teriam sido cometido pelas forças russas no curso da operação militar especial na Ucrânia. A ordem foi prontamente rechaçada pela Rússia, que não reconhece a jurisdição do TPI.

O vice-primeiro-ministro Marat Khusnullin relatou ao presidente sobre o progresso das obras de construção e restauração na cidade e seus arredores.

Mariupol foi praticamente destruída durante os intensos combates entre forças russas e ucranianas nos primeiros meses da operação, e Moscou lançou um grande plano para reconstruir a cidade estratégica.

"Em particular, eles discutiram a construção de novos microdistritos residenciais, instalações sociais e educacionais, infraestrutura de habitação e serviços comunitários, instituições médicas", disse o Kremlin no domingo.

De acordo com o Kremlin, Putin voou para Mariupol de helicóptero e depois percorreu vários distritos da cidade de carro, fazendo paradas para conversar com os moradores locais.

"O chefe de estado também inspecionou a costa de Mariupol perto do clube náutico, o prédio do teatro, locais memoráveis ​​da cidade", disse o Kremlin.

O Kremlin informou posteriormente que Putin realizou uma reunião no posto de comando da operação militar especial em Rostov-on-Don, informou o serviço de imprensa do Kremlin.

"O chefe de estado ouviu relatórios do Chefe do Estado Maior das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimov, e de vários líderes militares", disse o Kremlin no domingo.

As visitas acontecram um dia depois de o líder russo visitar a Crimeia para marcar o nono aniversário da reintegração da península. A TV estatal russa mostrou ele visitando a cidade portuária de Sebastopol, no Mar Negro, no sábado, acompanhado pelo governador local, Mikhail Razvozhayev.

