Putin liga para Macron e cobra negociações imediatas com líderes do Ocidente sobre expansão da Otan

Sputnik Brasil - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou o governo francês, nesta terça-feira (14), que o envio de armas modernas para a Ucrânia é uma ameaça à segurança russa e que o governo ucraniano está aumentando a tensão em Donbass.

Na conversa entre os dois líderes, Putin também comunicou a Macron que a Ucrânia está violando os acordos de Minsk. O líder russo disse que o governo ucraniano vem sistematicamente ignorando as obrigações estabelecidas no acordo, que prevê a resolução do conflito interno.

"O presidente russo enfatizou a importância de iniciar imediatamente negociações internacionais para estabelecer garantias legais que impeçam qualquer expansão da OTAN para leste, bem como o envio de armas para países vizinhos, principalmente para a Ucrânia, que ameaçam a Rússia", declarou o Kremlin.

O telefonema entre os dois presidentes acontece em meio à crescente tensão envolvendo acusações de que a Rússia estaria concentrando tropas na região próxima da fronteira com a Ucrânia.

Nos últimos dias, Putin fez cobranças similares a outros líderes ocidentais. Durante conversa virtual com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o líder russo reforçou a necessidade de receber garantias de que a OTAN não se expandirá para leste.

