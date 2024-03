Apoie o 247

Sputnik - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (6) que as elites dos EUA não aguentaram a carga da responsabilidade de ser a única superpotência com o colapso da União Soviética.

Diante de uma plateia de mais de 8 mil jovens de 188 nações na cerimônia de encerramento do Festival Mundial da Juventude na Rússia, em Sirius, na região de Krasnodar, Putin comentou que governar o mundo a partir de um centro mina sua fundação e é uma política equivocada.

"Ao fortalecer este seu monopólio, eles (os Estados Unidos - ed.) rapidamente com uma situação na qual a grande maioria dos países do mundo realmente não gostou e gradualmente todos viram que a resistência a esta ordem mundial emergente estava a crescer", disse Putin.

Ele acrescentou que os aliados dos EUA também viram isso, mas foram forçados a "manter silêncio", porque "a dependência é grande na esfera econômica e nos meios de comunicação".

O evento começou na última sexta-feira (1º) e promove até amanhã debates e diversas atividades nas áreas de educação, ciência, cooperação internacional, cultura, negócios e outras. Participaram ainda especialistas, convidados, voluntários, parceiros, jornalistas, representantes da mídia e diversos prestadores de serviços, incluindo cerca de 28 mil voluntários.

