Putin: moeda de reserva internacional baseada em cesta do BRICS está em consideração

Apoie o 247

ICL

TASS - A questão da criação de uma moeda de reserva internacional baseada nas moedas dos estados-membros do BRICS está sendo considerada, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira, 22, no discurso de boas-vindas aos participantes do Fórum Empresarial do BRICS.



"A questão da criação da moeda de reserva internacional com base na cesta de moedas de nossos países está em análise", disse o líder russo.



Os círculos empresariais russos em coordenação com as comunidades empresariais do BRICS estão tomando medidas imediatas para desenvolver infraestrutura de transporte, reajustar rotas logísticas e criar novas cadeias de produção, observou Putin. "Gostaria de enfatizar que a estratégia russa não muda: enquanto fortalecemos nosso potencial econômico, tecnológico e científico, estamos prontos para trabalhar abertamente com todos os parceiros justos em princípios de respeito aos interesses mútuos, supremacia incondicional do direito internacional, e igualdade de países e povos", destacou o presidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE