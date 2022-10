Putin: não há dúvidas de que ataque contra Nord Stream é terrorismo internacional

Putin afirmou que o ato é um precedente perigoso e que os concorrentes estão fazendo com que os compradores europeus paguem mais caro pelos recursos energéticos edit

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que não há dúvidas de que o ataque contra o gasoduto Nord Stream foi um ato de terrorismo internacional.

Além disso, Putin afirmou que o ato é um precedente perigoso e que os concorrentes estão fazendo com que os compradores europeus paguem mais caro pelos recursos energéticos.

"É uma lógica cínica – destruir e bloquear fontes de energia barata, privar milhões de pessoas, consumidores industriais de gás, aquecimento, eletricidade e outros recursos, e forçá-los a comprar tudo isso por preços mais altos. O Nord Stream se tornou um precedente muito perigoso", declarou.

Esta ação mostra que agora qualquer infraestrutura crítica de transporte, energia ou comunitária está ameaçada, ressaltou Putin.

O líder russo destacou que os ataques aos gasodutos russos foram organizados por aqueles que já realizaram sabotagens, mas ficaram impunes, alguém que quer romper os laços da Europa com a Rússia para "tomar o mercado".

Putin também ressaltou que é possível reparar os danos nas linhas do Nord Stream, mas isso só fará sentido se seguirem em operação e com garantias de segurança.

O líder russo ainda afirmou que a Rússia está pronta para fornecer recursos energéticos à Europa, inclusive durante este outono e inverno.

"Como dizem as empresas decentes, 'highly likely', está tudo entendido, quem está por trás disso", afirmou Putin sobre os atos de sabotagem contra infraestruturas energéticas da Rússia.

"Se querem, então que abram a torneira e pronto", declarou Putin ao falar sobre a prontidão da Rússia em fornecer gás à Rússia.

Sobre a estabilização dos preços de energia, Putin afirmou que estabelecer tetos artificiais para a energia gera uma escassez global, além de elevar seu preço.

Segundo Putin, o economista norte-americano Milton Friedman afirmou que nenhuma intervenção ou abertura das reservas de petróleo corrigirá a situação.

A Rússia pode transferir o volume perdido de trânsito do Nord Stream para a região do mar Negro, criando um hub para suprimentos via TurkStream.

Putin ainda afirmou que o fornecimento de gás pelos EUA não é confiável, pois pode ser "desviado" para outras regiões dependendo da melhor oferta de preço.

"Há riscos adicionais, além dos preços, os riscos consistem em que tudo isso é muito instável, e quaisquer fornecimentos podem ser 'desviados' para outras regiões do mundo [...]", afirmou Putin.

Em 26 de setembro, uma rápida queda de pressão foi registrada nos gasodutos da rede Nord Stream, que correm sob o mar Báltico da Rússia à Alemanha. Segundo a Suécia, Alemanha e Dinamarca, os incidentes podem ter sido uma sabotagem.

No dia 30 de setembro, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião urgente sobre os gasodutos Nord Stream. Todos os membros do conselho classificaram a sabotagem como inaceitável, mas a Rússia acabou sendo impedida de participar da investigação internacional do incidente.

Para a Procuradoria-Geral da Rússia, as explosões nos gasodutos são atos de terrorismo internacional. Segundo a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, a investigação sobre esses ataques só pode ser considerada confiável e objetiva com a participação de Moscou.

