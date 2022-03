Putin não recusaria encontro com Zelensky, diz chanceler russo

Segundo Sergei Lavrov, o presidente russo, Vladimir Putin, participaria de uma reunião com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir questões "específicas" edit

247 com Reuters - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta quinta-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, não recusaria uma reunião com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir questões "específicas

Lavrov fez os comentários em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (10) após conversas com seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, na Turquia.

De acordo com a diplomacia turca, que intermediou a reunião, o objetivo das negociações era combinar um cessar-fogo no conflito que acontece no território ucraniano. Kuleba informou que não houve consenso sobre este ponto.

"Mencionamos um cessar-fogo, mas não houve avanços nesse sentido", disse ele à imprensa após o encontro, acrescentando que decidiu, com Lavrov, "continuar as negociações neste formato".

Ainda segundo Kuleba, foi proposto um corredor humanitário na cidade portuária de Mariupol e um cessar-fogo por pelo menos 24 horas para atender os civis, mas o lado russo não concordou.

