Putin: nova era se aproxima e apenas estados "verdadeiramente soberanos" prevalecerão

RT - Uma nova era da história mundial está se aproximando e apenas estados “verdadeiramente soberanos” serão capazes de ter sucesso no novo ambiente, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, 20.



Falando em um fórum de negócios, Putin afirmou que mudanças “verdadeiramente revolucionárias”, “enormes”, levariam à criação de uma nova ordem mundial “harmoniosa, mais justa e mais focada na comunidade e segura”. Nesta nova era, “só os estados verdadeiramente soberanos podem garantir uma alta dinâmica de crescimento”, disse.



Pelo termo "soberania", o presidente russo quer dizer "liberdade de desenvolvimento nacional e, portanto, de cada pessoa individualmente", bem como "viabilidade tecnológica, cultural, intelectual e educacional do estado" e um "estado responsável, ativo e de mentalidade nacional, com a sociedade civil orientada nacionalmente”.



Tal estado, disse o presidente, servirá de exemplo para outros quando se trata de “padrões e qualidade de vida das pessoas, proteção de valores tradicionais e altos ideais humanísticos”.



Esse tipo de mundo está em nítido contraste com a ordem mundial unipolar dominada pelo Ocidente, que, na opinião de Putin, está “se tornando um freio no desenvolvimento de nossa civilização”.



Ele acusou o Ocidente de ser "racista e neocolonial", dizendo que sua ideologia "está cada vez mais parecida com o totalitarismo".



O presidente argumentou que, apesar das tentativas das elites ocidentais de preservar a ordem mundial existente, as mudanças são “irreversíveis”.

Putin vem discutindo o fim do mundo “unipolar” há muito tempo. Em seu famoso discurso na Conferência de Segurança de Munique de 2007, o presidente russo disse que um mundo de “um mestre, um soberano” é destrutivo não apenas para todos dentro do sistema, mas também para o próprio soberano. Ele acusou os EUA de negligenciar os “princípios básicos do direito internacional” e enfatizou que “ações unilaterais e frequentemente ilegítimas” nunca resolveram nenhum problema.

Em maio, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, expressou esperança de que a ofensiva militar de seu país na Ucrânia, quando concluída, forçaria as nações ocidentais a “parar de promover o chamado mundo unipolar sob o domínio dos Estados Unidos e seus aliados”.

A ideia de um novo mundo “multipolar” também foi discutida no Ocidente, mais recentemente pelo chanceler alemão Olaf Scholz.

No entanto, após a ofensiva de Moscou na Ucrânia, o Ocidente declarou sua intenção de “isolar” a Rússia e impôs duras sanções a ela. A Rússia vê essas ações como outra manifestação das tentativas ocidentais de contê-la e manter a ordem mundial existente.

