Putin: Ocidente tenta encobrir falhas na área de energia verde culpando a Rússia

Sputnik - Os "países hostis" reconhecem que não podem passar sem os recursos energéticos russos, disse na quinta-feira (14) Vladimir Putin, presidente da Rússia.

"Os assim chamados parceiros de países hostis reconhecem que não conseguem passar sem [os nossos] recursos energéticos, entre os quais o gás natural, por exemplo. Agora simplesmente não há uma forma razoável de os substituir para a Europa. Sim, a substituição é possível, mas agora não há", comentou ele em uma reunião sobre o setor do petróleo e do gás.

"Todos entendem isso, agora no mercado simplesmente não há volumes livres, enquanto os fornecimentos de outros países, principalmente dos EUA, que podem ser enviados para a Europa, custarão muito mais aos consumidores, se refletirão no padrão de vida das pessoas e na competitividade da economia europeia", ressaltou o presidente russo.

Além disso, observou ele, os países europeus estão desestabilizando o mercado e fazendo aumentar os preços com suas ações.

"Os países europeus estão falando constantemente sobre a rejeição dos fornecimentos russos, desestabilizando ainda mais o mercado. Eles próprios, com suas ações, elevam os preços, primeiro de tudo para seus cidadãos", afirmou Putin.

Os bancos de "países hostis" também estão atrasando os pagamentos do petróleo e do gás fornecidos, mencionou o alto responsável russo.

"Há falhas no pagamento das exportações de recursos energéticos russos. Os bancos destes mesmos países hostis estão atrasando a transferência dos pagamentos", observou, e acrescentou que já foi determinada a transição dos pagamentos para o rublo, de forma a se afastar gradualmente do dólar e do euro.

