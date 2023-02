Putin ordena refoço de segurança na fronteira russo-ucraniana após drone atingir redondezas de Moscou

Apoie o 247

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, instruiu o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) a reforçar o controle da fronteira russo-ucraniana após um aparente ataque de drone frustrado nas redondezas de Moscou.

O drone caiu perto de uma estação de distribuição de gás perto da cidade de Kolomna. Não há vítimas, segundo os serviços de emergência. A Gazprom disse que suas operações na região não foram interrompidas.



No início do dia, o governador da região de Moscou, Andrey Vorobyov, disse que um drone caiu perto da cidade de Kolomna. O alvo, segundo ele, provavelmente era uma instalação de infraestrutura civil.



"Um veículo aéreo não tripulado caiu perto de uma estação de distribuição de gás perto de Kolomna", disseram os serviços de emergência.

A aparência do drone coincide com a do UJ-22 Airborne, produto da fabricante ucraniana Ukrjet, aponta a BBC. A Ukrjet diz que o veículo tem um alcance de 800 km.

Anton Gerashchenko, assessor do ministro de assuntos internos da Ucrânia, tuitou uma foto do drone, dizendo: "Fica a mais de 500 quilômetros da fronteira russa com a Ucrânia. Logo Putin pode ficar com muito medo de se mostrar em público, já que os drones podem alcançar grandes distâncias".



Esta seria a tentativa ucraniana de ataque de drone mais próxima da capital russa desde o início da operação militar especial. (Com Sputnik).

