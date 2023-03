Putin parabeniza Xi Jinping por sua reeleição

Apoie o 247

247 - O chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, enviou nesta sexta-feira (10), uma mensagem de felicitações a Xi Jinping por sua reeleição como presidente da República Popular da China, informou o Kremlin no seu site oficial.

"Caro Sr. Xi Jinping, querido amigo, receba meus mais sinceros parabéns por sua reeleição como Presidente da República Popular da China", diz o texto.

"A decisão do Congresso Nacional do Povo é uma prova do reconhecimento de seus méritos no comando do Estado, bem como do amplo apoio ao seu caminho de desenvolvimento social e econômico da China e da proteção dos interesses nacionais no cenário mundial", disse Putin.

Moscou e Pequim continuarão a coordenar o trabalho conjunto nas questões mais importantes da agenda regional e internacional, afirma a mensagem de congratulações de Putin a Xi Jinping.

