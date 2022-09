"Pedimos ao regime de Kiev que cesse todas as hostilidades, pare a guerra que começou em 2014 e volte à mesa de negociações", declarou o presidente russo edit

RT - Moscou está pronta para conversas com Kiev, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira, em uma cerimônia para a assinatura dos tratados sobre a inclusão das Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk (LPR e DPR), bem como as regiões de Kherson e Zaporozhye, que declarou independência da Ucrânia, para a Rússia.

“Pedimos ao regime de Kiev que cesse todas as hostilidades, pare a guerra que começou em 2014 e volte à mesa de negociações”, disse ele, acrescentando, no entanto, que Moscou não “trairá” os territórios que querem fazer parte da Rússia.

“As pessoas fizeram sua escolha. Um claro”, disse Putin.

Putin pediu a Kiev que trate a “livre escolha” feita pelo povo dos quatro territórios “com respeito”.

"Esse é o único caminho para a paz", acrescentou.

O presidente também alertou que a Rússia defenderia seu território usando todos os meios disponíveis e faria “tudo para garantir a segurança de seu povo".

Ele também prometeu ajudar os quatro territórios que se unem à Rússia na reconstrução, acrescentando que seu povo sentiria o apoio de todas as regiões russas.

A cerimônia de sexta-feira marca o início do processo formal de adesão dos quatro territórios à Rússia. Depois que Putin assinar os tratados de adesão, eles serão examinados pelo Tribunal Constitucional e, se aprovados, serão enviados para ratificação às duas câmaras do parlamento russo – a Duma do Estado e o Conselho da Federação. Espera-se que os legisladores russos se reúnam para discutir a questão na próxima semana.

Em fevereiro de 2022, a Rússia reconheceu as repúblicas de Donbass como estados independentes, acusando Kiev de não implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk um status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e França, foram assinados pela primeira vez em 2014.

Na quinta-feira, Putin também reconheceu a independência das regiões de Kherson e Zaporozhye, ambas tomadas pelas forças russas logo após o início do conflito entre Moscou e Kiev em fevereiro de 2022. ideia de aderir à Rússia antes de realizar os referendos em Setembro.

