Putin planeja participar da reunião do G20 na Indonésia

Apoie o 247

ICL

JACARTA (Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, pretende participar de uma cúpula do G20 na Indonésia ainda este ano, disse o embaixador da Rússia na Indonésia nesta quarta-feira, rejeitando sugestões de alguns membros do G20 de que a Rússia poderia ser barrada do grupo.

Os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estão avaliando se a Rússia deve permanecer no Grupo das Vinte principais economias após a invasão da Ucrânia, disseram à Reuters fontes envolvidas nas discussões.

Mas qualquer tentativa de excluir a Rússia provavelmente seria vetada por outros do grupo, aumentando a perspectiva de alguns países pularem as reuniões do G20, disseram as fontes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O embaixador da Rússia na Indonésia, que atualmente ocupa a cadeira rotativa do G20, disse que Putin pretende viajar para a ilha indonésia de Bali para a cúpula do G20 em novembro.

"Vai depender de muitas, muitas coisas, incluindo a situação do COVID, que está melhorando. Até agora, sua intenção é... ele quer", disse a embaixadora Lyudmila Vorobieva em entrevista coletiva.

Questionada sobre sugestões de que a Rússia poderia ser excluída do G20, ela disse que era um fórum para discutir questões econômicas e não uma crise como a da Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É claro que a expulsão da Rússia desse tipo de fórum não ajudará a resolver esses problemas econômicos. Ao contrário, sem a Rússia seria difícil fazê-lo."

O Ministério das Relações Exteriores da Indonésia se recusou a comentar os pedidos para que a Rússia seja excluída do G20.

A Rússia lançou sua invasão de seu vizinho do sul em 24 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Putin diz que a Rússia está realizando "uma operação militar especial" para impedir que o governo ucraniano cometa genocídio - uma acusação que o Ocidente chama de fabricação infundada.

Vorobieva pediu à Indonésia que não se deixe influenciar pela pressão dos países ocidentais.

"Nós realmente esperamos que o governo indonésio não ceda à pressão horrível que está sendo aplicada não apenas à Indonésia, mas a tantos outros países do mundo pelo Ocidente", disse Vorobieva, que disse que a Rússia está participando ativamente de todas as reuniões do G20.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: