Putin proíbe fornecimento de petróleo e produtos petrolíferos sob limite de preço

"A proibição se aplica em todas as etapas do fornecimento até o final comprador", diz o decreto

MOSCOU, 27 de dezembro (Sputnik) - O presidente russo, Vladimir Putin, proibiu o fornecimento de petróleo e derivados russos se os contratos direta ou indiretamente prevejam um teto de preço imposto por alguns estados, de acordo com um decreto publicado nesta terça-feira (27).

"É proibido o fornecimento de petróleo e derivados russos a pessoas jurídicas e físicas estrangeiras, desde que os contratos para esses fornecimentos contenham, direta ou indiretamente, a utilização de mecanismo de limitação do preço marginal. A proibição se aplica em todas as etapas do fornecimento até o final comprador", diz o decreto.

O presidente russo poderia conceder uma permissão especial para o fornecimento de petróleo e produtos petrolíferos que são proibidos por este decreto.



"Fornecimentos de petróleo e derivados russos, que são proibidos de acordo com este decreto, podem ser realizados com base em uma decisão especial do presidente russo", disse o documento.



A proibição do fornecimento de petróleo russo sob o preço máximo entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2023 e será válida até 1º de julho de 2023. A data da proibição do fornecimento de produtos petrolíferos russos será determinada pelo Gabinete, mas não será antes de 1º de fevereiro de 2023, quando o atual decreto entrará em vigor.

247 - O decreto de Putin é uma resposta ao teto de preços imposto por países membros do G7 e a Austrália, que se opõem à opercação militar especial da Rússia na Ucrânia. No início do mês, o "clube dos países ricos" concordou em impor um teto de $ 60 por barril para o petróleo russo.

