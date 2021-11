Putin protesta contra implantação de mísseis dos EUA na Europa

Apoie o 247

247 - A escalada militar estadunidense na Europa, com a instalação de novos mísseis, é uma ameaça para a Rússia.

O chefe do Kremlin deu a declaração nesta segunda-feira (1º/11), de acordo com informações da agência Sputnik.

Cada vez mais países membros da União Europeia e da Otan, principalmente do Leste europeu, são territórios em que os Estados Unidos instalam armamentos pesados e tropas, aumentando as tensões com a Rússia.

