Putin refuta que Otan tenha caráter defensivo e dá exemplo do Oriente Médio

Sputnik - Em uma coletiva de imprensa com o presidente francês Emmanuel Macron na segunda-feira (7), Vladimir Putin falou sobre a possibilidade de expansão da Otan na Ucrânia e na Geórgia.

No encontro com o presidente da França, Putin observou que apesar da insistência da Otan (Organização do Tratado Atlântico Norte) em se classificar como uma organização defensiva, o bloco militar liderado pelos EUA nem sempre agiu dessa maneira.

O presidente russo citou diversos exemplos de intervenções na África, Ásia e Oriente Médio. "Gostaria de observar que eles estão tentando acalmar a Rússia, como antes, com o raciocínio de que a Otan é uma organização pacífica e estritamente defensiva", disse Putin.

"O quanto isso é verdade, muitos cidadãos de governos puderam aprender com a experiência. Tenho em mente o Iraque, a Líbia, o Afeganistão e as operações em grande escala contra Belgrado sem a sanção do Conselho de Segurança da ONU. Isso, é claro, foi um empreendimento muito distante do que uma organização pacífica faria", disse o chefe de Estado russo.

