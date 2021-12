Putin: resposta russa ao aumento da Otan para leste pode ser dada de diversas maneiras

Apoie o 247

Sputnik - Neste domingo (26), o presidente russo Vladimir Putin afirmou durante entrevista que a resposta russa ao aumento da presença da Otan no leste pode ser dada de diferentes maneiras, e que a decisão dependerá das propostas apresentadas pelos especialistas militares russos.

"A resposta russa pode ser dada de maneiras muito diferentes. Isso depende das propostas que me serão apresentadas pelos nossos especialistas militares", afirmou Putin ao canal Rossiya 1.

Putin também acrescentou que a Rússia propôs aos EUA e à Otan garantias de segurança estratégica para alcançar um resultado no diálogo diplomático.

"Mas espero que, ao final, não tenhamos este processo diplomático interrompido. Mas sim, alcancemos um resultado no diálogo diplomático, como eu já disse, fixado com base legal no âmbito dos documentos propostos por nós. Nós nos esforçaremos para isso", afirmou.

Recentemente, Moscou também afirmou que as recentes declarações visam encobrir a militarização pela Ucrânia e a OTAN dos territórios junto das fronteiras da Rússia. O governo da Rússia também sublinhou que Kiev está violando os acordos de Minsk de 2015 e deliberadamente aumentando as tensões nas autoproclamadas repúblicas de Donbass.

Em 17 de dezembro o Ministério das Relações Exteriores russo apresentou dois projetos de acordos abrangentes sobre garantias de segurança entre a Rússia, os EUA e a OTAN, nos quais as partes se comprometem em garantir a segurança mútua, não colocar mísseis de curto e médio alcance em zonas a partir das quais eles possam atingir os territórios um do outro, e a Aliança Atlântica não poderá continuar se expandindo para leste, incluindo à custa de ex-repúblicas soviéticas, entre as quais está a Ucrânia.

